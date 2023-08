Würdigung für Urs Fischer – Einfach Wahnsinn! Einfach Fischer! Bei Union Berlin hat der 57-jährige Zürcher sein Paradies gefunden – das schlägt sich jetzt in seiner Wahl zum Trainer des Jahres in Deutschland nieder. Thomas Schifferle

Fünf Jahre nur auf dem Weg nach oben: Urs Fischer kommt bei Union Berlin nicht aus dem Jubeln heraus. Foto: Getty Images

Grosse Namen stehen auf der Liste. Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Felix Magath, Louis van Gaal, Jürgen Klopp, Joachim Löw, Thomas Tuchel, alles deutsche Meister, Champions-League-Sieger oder Weltmeister. Und jetzt gehört Urs Fischer auch zu denen, die in Deutschland als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden sind.

Die deutschen Sportjournalisten haben ihn mit 293 Stimmen gewählt, was 230 mehr sind als für die nächstplatzierten Frank Schmidt und Christian Streich. Fischer sagt, was jemand bei einer solchen Auszeichnung so sagt: Es freue ihn und mache ihn stolz. Und danach bedankt er sich bei seinen Mitarbeitern.

Ja, er ist nicht die Einmannshow, das will er auch nicht sein. Aber er steht für den Erfolg, den Union Berlin seit fünf Jahren hat, und in diesen fünf Jahren ist er eben zum Gesicht des Clubs aus dem Berliner Osten geworden. Hier haben sich zwei gefunden, die zueinander passen wie die Faust aufs Auge.

Im Sommer 2018 hatte Fischer ein Jahr der Arbeitslosigkeit hinter sich, nachdem in Basel eine neue Führung das Gefühl gehabt hatte, trotz zwei hoch überlegen gewonnener Meistertitel in zwei Jahren auf seine Expertise verzichten zu können. Unions Sportchef Oliver Ruhnert entdeckte ihn, wie er schon so viele Spieler entdeckt hat. Der Trainer ist vielleicht sein grösster Glücksgriff geworden.

«Dass es so gut läuft, hast du nicht im Kopf», sagte Fischer einmal, «du versuchst einfach, bestmögliche Arbeit zu liefern.» Er sagt du, dabei redet er von sich.

Genau darum ist er originell

Erste Saison: erstmaliger Aufstieg in die Bundesliga. Zweite Saison: souveräner Ligaerhalt. Danach die Plätze 7 und 5, veredelt von den Qualifikationen für die Conference und die Europa League. Und letzte Saison Platz 4, Einzug in die Champions League und für Fischer die persönliche Auszeichnung als Trainer des Jahres. «Der Wahnsinn geht weiter», hat er auf dem Weg dahin gesagt, «einfach wahnsinnig.» Und als Alternative ist ihm noch «surreal» eingefallen.

Aufstieg in der 1. Saison: Urs Fischer jubelt nach der Relegation gegen den VfB Stuttgart. Foto: Jörg Carstensen (Keystone)

Fischer, 1966 geboren, Zürcher durch und durch, beim FCZ gross geworden und dem Club als Spieler und Trainer solange treu, bis bei ihm nach seiner Entlassung etwas zerbrochen ist, Fischer also ist nicht der geborene Rhetoriker, wie das in Deutschland gern gesehen wird. Er hat Respekt vor der Sprache, als er nach Berlin zieht. Bei Union hat er das Glück, dass er hier keine Rolle spielen muss, dass er nicht geschliffen reden und nicht originell sein muss. Dabei macht ihn genau das originell und hebt ihn ab.

Als «langweilig» hat er sich selbst schon bezeichnet. Das mag auf den ersten Blick kokett tönen. Dabei ist es eine passende Selbsteinschätzung. Fischer ist keiner für die übertriebenen Schlagzeilen und Aussagen, die auf Neudeutsch viral gehen. Er beendet dafür gern einmal einen Satz mit einem schönen zürcherischen «Hä!».

Bei Union ist die Mannschaft ständig im Umbruch, Spieler kommen und gehen wieder. Um die 120 Transfers hat Ruhnert in den vergangenen fünf Jahren abgewickelt. Wer kommt, hat oft eine schwierige Zeit hinter sich. In Berlin findet er ein Umfeld vor, in dem Stabilität herrscht, weil der Präsident, der Sportchef und der Trainer sie vorleben, und sie können sie vorleben, weil sie einander vertrauen.

Angebote waren da: aus Italien, aus Saudiarabien

Wer so auf dem Weg nach oben ist, zumal mit einem Club, der weiterhin so viel kleiner ist als die Grossen der Liga, muss Begehrlichkeiten und Interesse wecken. Darum hat es bei Fischer schon geheissen: Wäre er auch einer für Bayern oder so? Angebote soll er gehabt haben, nicht aus München, aber aus Italien und Saudiarabien. Er hat die Antwort darauf im letzten November gegeben, als er den Vertrag mutmasslich bis 2025 verlängerte. «Inklusive Meisterprämie», wie «Sport Bild» wissen will.

Was soll Fischer auch weg von diesem Ort, der für ihn wie ein Paradies sein muss. Er ist verehrt wie einst als Spieler des FCZ («Immer euse Käpt’n») und geniesst einen Status wie nie zuvor als Trainer. Das führt allerdings nicht dazu, dass er sich deshalb verliert. Dass sein Statusbild auf Whatsapp den nächtlichen Pomp von Las Vegas zeigt, soll nicht gleich zu Fehlschlüssen verleiten. Ihm gefällt es einfach in den USA.

«Ich habe den Spielern vor dem Training mitgeteilt, dass ich ihnen auch in diesem Jahr wieder auf den Sack gehen werde.» Urs Fischer beim Trainingsstart

«Vergiss nicht, wer du bist und woher du kommst», hat er im Mai in einem Interview mit CH Media gesagt. Das gilt für ihn als Mensch wie für Union als Verein. Darum ist seine Botschaft zum Trainingsstart vor der neuen Saison auch ganz einfach ausgefallen: «Ich habe den Spielern vor dem Training mitgeteilt, dass ich ihnen auch in diesem Jahr wieder auf den Sack gehen werde. Das macht man, indem man gewisse Dinge immer wieder wiederholt.»

57 ist Fischer inzwischen. Als Spieler ist er unter anderen Umständen gross geworden. Da erlebte er es, auf der Finnenbahn 800 Meter zurücklegen zu müssen, mit einem Teamkollegen auf dem Buckel. «Heute würde ein Trainer dafür verhaftet», hat er dieser Redaktion laut lachend erzählt. Was bei ihm geblieben ist, das ist der Sinn für harte Arbeit.

Union bietet keinen Fussball für die Hochglanzbroschüre, es geht um Zusammenhalt, um Disziplin, um klare Vorgaben des Trainers, damit die Spieler auf dem Platz die Orientierung auch in schwierigen Momenten nicht verlieren, es geht um die Schulung der Defensive und den Konterfussball. Das Spiel von Union ist leicht zu entschlüsseln, meint man. Dagegen sagt Dortmunds Trainer Edin Terzic: «Es ist das, was Spitzenteams ausmacht: Jeder weiss, was sie tun, keiner kann es verhindern.» So tönt ein Lob für einen Trainer.

Am 20. August startet Union gegen Mainz in die Bundesliga. Es ist das erste von 34 Spielen auf dem langen Weg, zuerst einmal den Ligaerhalt zu sichern.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

