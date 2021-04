Zauberer führt Zauberer hinters Licht Infos einblenden

Am 12. März hat Lionel Dellberg in der amerikanischen TV-Show «Fool Us» die Trophäe gewonnen. Der 38-Jährige zeigte einen Trick mit einem Milchbeutel. Mit diesem schenkte er mehreren Gästen verschiedene Getränke ein. Wegen der Corona-Pandemie wurde seine Vorführung per Video in die USA übertragen.

Gastgeber der Show ist das Magier-Duo Penn & Teller. Penn Jillette, der immer einen einzelnen Fingernagel rot lackiert hat, und Teller, der nach einer Namensänderung jetzt mit vollem Namen nur Teller heisst, sind als Zauberkünstler und Komiker in den USA sehr populär. Bekannt ist ihre Show in Las Vegas.

Das Prinzip des Wettbewerbs, der ähnlich funktioniert wie hiesige Talentshows: Wenn Penn & Teller nicht herausfinden, wie der Trick funktioniert, gewinnt der Gast die Trophäe und einen Auftritt in Las Vegas. Die «Fool Us»-Trophäe hat in der Welt der Zauberkünstler einen hohen Stellenwert. Den meisten Kandidaten gelinge es nicht, Penn & Teller hinters Licht zu führen, sagt Dellberg. (db)