Einen Tick näher an der weltbesten Uhr

Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Utopie detailversessener Physiker: Warum um alles in der Welt braucht es eine Uhr, die in 1000 Milliarden Jahren nur eine Sekunde falsch geht? 1000 Milliarden Jahre, das ist fast 100-mal so lang, wie das Universum alt ist. Zumindest für die Zeitumstellung am kommenden Wochenende ist eine entsprechend präzise Uhr eher unbedeutend.