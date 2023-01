Keine Gewinngarantie: SNB-Präsident Thomas Jordan hat oft darauf hingewiesen, dass das Ergebnis der Nationalbank Schwankungen unterliegt. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

132 Milliarden Franken. So hoch ist der Verlust, den die Schweizerische Nationalbank (SNB) provisorischen Berechnungen zufolge für 2022 ausweisen wird. Grund dafür sind unter anderem die Rückgänge an den Finanzmärkten, dazu kommt der stärkere Schweizer Franken. All das hat die vorhandenen Ausschüttungsreserven der SNB schmelzen lassen.

Überraschend kommt der massive Verlust nicht. Die Rückgänge an den Börsen haben sich in den vergangenen Monaten summiert. Gegen Ende des Jahres hat sich das Minus etwas verringert. Ende September wies die SNB für die ersten drei Quartale des Jahres sogar einen Verlust von 142,4 Milliarden Franken aus.

Am stärksten schmerzt das Resultat Bund und Kantone. Schüttete die Nationalbank im vergangenen Jahr noch den maximal möglichen Betrag von 6 Milliarden Franken aus, fällt die Ausschüttung in diesem Jahr wegen des Minus komplett aus. Diese ginge zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone.

Mancherorts dürfte dies zu Löchern im Budget führen. In den vergangenen zwei Jahren machten die Gelder je nach Kanton zwischen zwei und sechs Prozent des Gesamtertrages aus. Diverse Kantone haben am Montag bereits angegeben, dass die ausbleibenden SNB-Gelder bei ihnen im Budget für 2023 zu Fehlbeträgen führen könnten. Dem Kanton Bern etwa droht deswegen ein Defizit von rund 320 Millionen Franken. Luzern hatte mit 160 Millionen Franken von der Nationalbank gerechnet.

Über die Modalitäten reden

Die Finanzdirektoren der betroffenen Kantone müssen sich allerdings schon die Frage gefallen lassen, wieso sie überhaupt mit einer Ausschüttung der Nationalbank kalkuliert haben. Seit geraumer Zeit hat sich abgezeichnet, dass die Gelder von der Nationalbank in diesem Jahr wohl ausbleiben werden.

Es gibt politische Bestrebungen, den Umgang mit den Gewinnausschüttungen der SNB zu ändern. Ziel ist, diese unabhängiger vom Ergebnis der Nationalbank zu machen. Denn dieses kann je nach geldpolitischer Entwicklung auch in den kommenden Jahren stark in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Im Nationalrat wurde im Herbst eine Motion eingereicht, welche den Bundesrat dazu auffordert, die Bedingungen für eine Gewinnausschüttung mit der SNB neu zu verhandeln.

Eine Diskussion darüber kann durchaus sinnvoll sein. Doch bevor erneut Begehrlichkeiten laut werden: Die Aufgabe der SNB ist nicht, möglichst regelmässig den Maximalbetrag an Bund und Kantone auszuschütten, sondern zu ihrem Mandat gehört unter anderem, für stabile Preise zu sorgen und die Inflation in Schach zu halten. Das gelingt ihr momentan besser als anderen Währungshütern, wie der Blick ins Ausland zeigt. Dafür nutzt sie ihre Mittel.

Egal, ob dabei Ende Jahr erneut ein Riesenverlust resultiert oder nicht.

Beatrice Bösiger beschäftigt sich als Wirtschaftsredaktorin mit Themen rund um den Finanzplatz. Zuvor war sie bei der «Finanz und Wirtschaft» und davor mehrere Jahre als Korrespondentin in Moskau tätig, von wo aus sie über die gesamte Region berichtete. Mehr Infos @bea_bee

