Im Halbstundentakt ins Wallis – Eine zweite Röhre für den Lötschberg Die BLS präsentiert die Pläne für den Ausbau des Eisenbahntunnels zwischen den Kantonen Bern und Wallis. Das soll aber erst der Anfang sein. Mathias Streit

Beim Tunneleingang in Frutigen ist der Lötschberg-Basistunnel bereits heute zweispurig. Foto: Markus Hubacher

Der Lötschberg-Basistunnel, fünftlängster Tunnel der Welt, ist zu einem grossen Teil nur einspurig befahrbar. Das soll sich künftig – zumindest teilweise – ändern. Die BLS plant eine Verlängerung der Doppelspur zwischen der Walliser Gemeinde Ferden und Mitholz im Berner Oberland.

«Der 35 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel soll gemäss dem Willen des Parlaments auf einer Länge von 14 Kilometern bahntechnisch ausgebaut werden», kündigt die BLS in einem Schreiben an. Damit wäre der Tunnel auf 28 Kilometern doppelspurig befahrbar und nur noch auf 7 Kilometern einspurig. Die entsprechenden Pläne liegen ab kommenden Montag öffentlich auf.

Der geplante Tunnelabschnitt existiert bereits heute – aber nur im Rohbau. Es fehlen unter anderem die Gleisanlagen und der Verputz an den Wänden. Der Rohbauabschnitt dient dem bestehenden Eisenbahntunnel als Sicherheitsstollen. Für den Ausbau fallen Kosten von rund 900 Millionen Franken an.

Im Halbstundentakt ins Wallis

Die verlängerte Doppelspur würde die Kapazität des Basistunnels merklich erhöhen. Da sich die Länge des Doppelspurabschnitts mehr als verdoppelt, könnten mehr Züge kreuzen als bisher. Bei den Güterzügen erhöhte sich die maximale Kapazität von 80 auf künftig 178 pro Tag. Personenzüge zwischen Bern und Brig könnten in Zukunft zudem im Halbstundentakt verkehren.

Der bestehende Tunnel müsste für acht Monate gesperrt werden.

Um die neue Tunnelstrecke an den vorhandenen Einspurabschnitt anzuschliessen, sind gemäss BLS «umfangreiche Bauarbeiten an der bestehenden Röhre» notwendig. Das Bahnunternehmen rechnet deshalb damit, dass der seit 2007 in Betrieb stehende Lötschberg-Basistunnel für acht Monate gesperrt werden müsste. Während dieser Zeit sollen Fernverkehrszüge über die Bergstrecke, Güterzüge über die Gotthardachse umgeleitet werden.

Teil- oder Vollausbau?

Die BLS hofft aber, dass es gar nicht erst so weit kommt. Sie wünscht sich einen direkten Vollausbau der gesamten Strecke. Das heisst: Der Lötschberg-Basistunnel soll künftig auf der ganzen Strecke doppelspurig befahrbar sein. Dafür müsste zwischen Frutigen und Mitholz erneut die grosse Tunnelbohrmaschine angeworfen werden. Auf diesem Abschnitt gibt es erst einen Dienststollen, aber noch keine Rohbauröhre.

Parallel zum Eisenbahntunnel gibt es bereits heute einen Rohbautunnel, der so gross ist, dass er mit Bussen befahren werden könnte. Foto: Christian Pfander

Der Vollausbau hätte den Vorteil, dass die bestehende Strecke nicht gesperrt werden müsste. Das Parlament hatte den Bundesrat deshalb beauftragt, die Option eines Vollausbaus nochmals zu prüfen. Dieser hatte ursprünglich weder den Teil- noch den Totalausbau des Tunnels gewollt: Als der Bundesrat 2017 seine Vorlage für den «Ausbauschritt 2035» präsentierte, kam dem Lötschberg-Basistunnel nur eine Nebenrolle zu. Im «vorgegebenen Finanzrahmen» sei ein weiterer Ausbau nicht möglich, hiess es.

Illustre Unterstützung

Ein prominent besetztes Komitee um die damalige Walliser Nationalrätin Viola Amherd (CVP) und die bernische Ex-Regierungsrätin Barbara Egger (SP) weibelte trotzdem für die Erweiterung des Lötschbergtunnels – und setzte sich am Ende zumindest teilweise durch. Seither ist der Teilausbau fixer Bestandteil des «Ausbauschritts 2035». Das 13 Milliarden Franken schwere Programm soll mittelfristig das Angebot im Fern- und S-Bahn-Verkehr weiter verdichten.

Nun prüft der Bundesrat also, ob gar ein Vollausbau sinnvoll wäre. Auf der Grundlage dieses Berichts entscheidet das Parlament voraussichtlich 2023, ob es am bereits beschlossenen Teilausbau festhalten will oder ob der Tunnel voll ausgebaut werden soll. Bleibt es beim Teilausbau, beginnen die Bauarbeiten voraussichtlich 2025 und dauern gemäss BLS bis Ende 2031. Kommt es zu einem Vollausbau, beginnen die Arbeiten 2026 und enden 2033.

Im vergangenen Frühjahr sorgte der Lötschberg-Basistunnel für Aufmerksamkeit, als unerwartet grosse Mengen schlammiges Wasser in den Tunnel eindrangen.