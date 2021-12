Medizinunternehmerin im Porträt – Eine Wallstreet-Bankerin mit besonderer Mission Nilofar Niazi hat an Zürichs bester Lage eine Rehaklinik für Patienten mit Gehirn- und Rückenmarkbeschädigungen eröffnet. Es ist ein Quereinstieg mit traurigem Hintergrund. Mathias Morgenthaler

Sie schmiss ihren Job hin, um ihrem Sohn zu helfen: Nilofar Niazi in ihrem Therapiezentrum in Zürich. Foto: Titin Emans

Betritt man die Räumlichkeiten von Nextherapy an der Uraniastrasse in Zürich, wähnt man sich in einem Luxus-Fitnessstudio. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass hier Menschen mit starken Bewegungseinschränkungen trainieren. Ein 6-jähriges Kind unternimmt ungelenke Gehversuche auf einem Laufband und wird dabei von verschiedenen Apparaten gehalten und gesteuert. Ein Therapeut leitet die Übungen an, die Mutter des Kindes steht etwas abseits und schaut zum Fenster hinaus.

Gastgeberin Nilofar Niazi sagt gleich zur Begrüssung, es sei ihr wichtig, dass ihr Rehabilitationszentrum für Menschen mit Gehirn- und Rückenmarkschädigung nur einen Steinwurf von der Bahnhofstrasse entfernt sei. Und dass auch Menschen ohne Beeinträchtigung gerne hier trainierten.