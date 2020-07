Unfall bei Mattstetten BE – Eine Verletzte nach Auffahrunfall mit sieben Autos auf A1 Am frühen Mittwochabend kam es im Kanton Bern zu einem Autounfall mit sieben involvierten Fahrzeugen.

Auf dem Autobahnabschnitt auf der A1 bei Mattstetten kam es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall mit sieben Autos. Google Maps

Am Mittwochabend sind auf der A1 bei Mattstetten BE sieben Autos aufeinander aufgefahren. Eine Autofahrerin wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Der Auffahrunfall ereignete sich auf dem Überholstreifen am frühen Abend in Fahrtrichtung Kirchberg, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten wurde der Verkehr während rund zwei Stunden auf dem Normal- und dem Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

( nfe, SDA )