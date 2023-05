Unfall in Lützelflüh – Eine Verletzte bei Unfall mit drei Autos Am Freitag kurz nach Mittag hat sich in Lützelflüh-Goldbach ein Unfall mit drei involvierten Autos ereignet. Eine Frau wurde verletzt.

Auf der Brandisstrasse in Lützelflüh-Goldbach (Gemeinde Lützelflüh) kam es am Freitagmittag zu einem Unfall mit drei Autos. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto gegen 12.15 Uhr von Rüegsau herkommend in Richtung Lützelflüh. Zeitgleich fuhr ein Traktor, gefolgt von zwei Autos, in die entgegengesetzte Richtung.

Diese Fahrzeugkolonne wurde zwischen der Brandisstrasse 633 und der Lützelflühstrasse von einem Motorrad überholt. In der Folge kam es aus noch zu klärenden Gründen zur seitlich-frontalen Kollision zwischen dem Auto, das in Richtung Lützelflüh fuhr, und den beiden hinter dem Traktor fahrenden Autos.

Die Lenkerin des Autos, das direkt hinter dem Traktor fuhr, musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde dabei verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Eine weitere in den Unfall involvierte Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die Brandisstrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.



Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung von Hergang und Umständen des Unfalls aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des Motorrads sowie des Traktors werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



