Tagestipp: «Flavr Savr» im Bacio – Eine Tomate zum Start Die Länggasse erhält einen neuen Kunstraum namens Bacio. Die Inspiration hinter der ersten Ausstellung? Die erste genmanipulierte Tomate der Welt. Jessica King

Bacio Collective kuratiert im neuen Kunstraum Bacio Ausstellungen und diverse Veranstaltungen. Foto: zvg

In der ehemaligen Sattelkammer in der Länggasse ist der neue Kunstraum Bacio eingezogen. Die aktuelle Ausstellung, «Flavr Savr», wurde inspiriert von einer besonderen Tomate. Nämlich der Tomate, die als erstes genmanipuliertes Lebensmittel für den menschlichen Verzehr freigegeben wurde – 1994 kam sie in den USA auf den Markt. Weil sich kaum Käufer fanden, verschwand sie jedoch drei Jahre später bereits wieder. Nun erlaubt das Kunstduo Fine Bieler und Philip Kanwischer einen neuen Blick auf die besondere Frucht. (jek)

