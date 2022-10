Flüchtlinge aus Nordafrika – Eine Stadt bricht nach Europa auf Schlepper haben den Weg über den Balkan für Tausende Flüchtlinge aus Nordafrika zu einer relativ sicheren Alternative zur Mittelmeerroute gemacht. Mirco Keilberth aus Tataouine

Über 12’000 Menschen haben ihre Stadt verlassen, um in Europa ihr Glück zu versuchen: Tataouine in Tunesien. Foto: Mirco Keilberth

Die Fernstrasse C 111 führt von der Touristeninsel Djerba direkt in das Nichts der Sahara. Links und rechts fliegen ausgetrocknete Salzseen am Autofenster vorbei, der Asphalt flimmert auch Ende September bei knapp 35 Grad in der Mittagssonne. In den verschlafenen Dörfern vor Tataouine ziehen die Toyota Landcruiser der Reiseagenturen an schrottreifen Traktoren der Bauern vorbei. Touristen lockt die Dreh-Kulisse der ersten «Star Wars»-Filme in die Wüste. Seitdem George Lucas in den 1980er-Jahren seine Science-Fiction-Abenteuer in der schroffen Landschaft Südtunesiens gedreht hat, scheint die Zeit hier stehen geblieben zu sein.