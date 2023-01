Tagestipp: Gisele Jackson & The Shu Shu’s – Eine Soul-Jazz-Diva in Bern Die amerikanische Ausnahmekünstlerin Gisele Jackson reist für eine Konzertreihe in die Schweiz und tritt im Marian’s Jazzroom auf.

Gisele Jackson wurde in Baltimore (USA) geboren und hat in Harvard studiert. Foto: PD

Die Stimme von Gisele Jackson ist eine Wucht. Kraftvoll, geschmeidig, soulig. Die Amerikanerin gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen der amerikanischen Soul-Jazz-Tradition; sie hat sogar an der Vereidigung von Bill Clinton gesungen. Berühmt wurde sie, als sie vom Sänger Ray Charles in seine Band aufgenommen wurde, später sang sie auch bei Donna Summer oder James Brown mit. Nun reist sie für eine Reihe exklusiver Konzerte im Marian’s Jazzroom in die Schweiz – mit dabei The Shu Shu’s, ein funkiges Orgeltrio mit Musikern aus Spanien. (jek)

