Lärmige Jagdschiessanlage – Eine Solaranlage als Lösung für den Lärmkonflikt? Jagdschützen und Gemeinde Wohlen möchten Schallschutz und Fotovoltaikanlage kombinieren. Die Frage ist aber, ob das für die BKW rentiert. Simon Wälti

Die Schiessanlage Bergfeld in Hinterkappelen: Zahlreiche Anwohnende fühlen sich vom Schiesslärm gestört. Foto: Adrian Moser

Das Problem besteht seit Jahrzehnten: Die Jagdschiessanlage Bergfeld in Hinterkappelen wird intensiv genutzt, das heisst, es wird dort häufig geschossen. Der Lärm ist nicht nur in Hinterkappelen, sondern auch in Wohlen und Uettligen gut zu hören. Rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohner seien betroffen, sagt Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus).