Kommentar zum Verkehrsstreit – Eine seltsame Last-Minute-Aktion In der attraktiven historischen Altstadt muss nicht vor jeder Haustür ein Auto stehen. Im umstrittensten Thema der Stadtpolitik – der Parkplatzfrage – ging die Stadt Bern diesmal mustergültig vor. Marcello Odermatt

In der unteren Berner Altstadt parkieren fast vor jedem Haus Autos, wie hier in der Junkerngasse. Das muss nicht so sein, findet die Stadt. Anwohner wehren sich gegen die Pläne. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist ein beeindruckender Aufstand, den eine Gruppe Bewohner der unteren Berner Altstadt derzeit probt, um ein Vorhaben der Stadtregierung zu bekämpfen. Die erzürnten Frauen und Männer fühlen sich übergangen von einer Behörde, die sich die Beteiligung auf die Fahne geschrieben hat. Auf den ersten Blick scheint der Aufruhr zu bestätigen, was Bürgerliche stets beklagen: Um Autoverkehr zu verhindern und Parkplätze abzubauen, sind dem rot-grünen Bern alle Mittel recht. Doch so einfach ist es diesmal nicht.

Die Kritik der Bewohner in den historischen Bauten richtet sich ausgerechnet gegen jenen Kompromiss, bei dem die Stadt mustergültig vorgegangen ist. Diese holte Wirtschaft, Leiste und Gewerkschaften ins Boot für ein gemeinsames Regime: Statt dass sie in den Gassen rumstehen, verschwinden die Autos im Parkhaus. Für Gewerbe und Dienstleistung gibt es Ausnahmen. Und selbstverständlich gilt es für schwierige Lebenssituationen, etwa für Behinderte, pragmatische Lösungen zu finden.

Flanierzonen, Kleingewerbe, lebendige Beizenszene – das gehört eben auch zu einem attraktiven Zentrum.

Die Direktion von Ursula Wyss hat hier nicht wie andernorts im Schnellverfahren etwa Poller, Tempo 20 oder Velostreifen installiert, wogegen Gewerbler schon erfolgreich Beschwerde geführt hatten. Just im umstrittensten Dossier der Lokalpolitik – in der Parkplatzfrage – schafft es die Stadt, Kritiker davon zu überzeugen, dass weniger Autos auch Vorteile bringen. Flanierzonen, Kleingewerbe, lebendige Beizenszene – das gehört eben auch zu einem attraktiven Zentrum.

Es ist eine Konstante moderner Städte: Die Behörden können machen, was sie wollen, es findet sich immer eine Gruppe, die dagegen ist. Das ist nicht überraschend in urbanen Räumen, wo viele Bedürfnisse aufeinanderprallen. Doch selbst wenn die Anwohner im Unesco-Weltkulturgut zu wenig offensiv von ihren Vertretern, den Leisten, informiert worden sind und obwohl ihr Einspruch in einem demokratischen Gemeinwesen legitim ist: Die Last-Minute-Aktion mit dem Ziel, in diesen schönen Gassen auf einem Parkplatz gleich vor der eigenen Haustür zu beharren, mutet seltsam an.