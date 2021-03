Das erweiterte Schulhaus Hagen in Altdorf strahlt Behaglichkeit aus – insbesondere in den Klassenzimmern.

Die Gemeinde Altdorf entschied sich, für diese vergleichsweise kleine Schulhauserweiterung einen offenen Projektwettbewerb auszuschreiben. Wir haben damals spontan beschlossen, unser Glück zu versuchen – das war noch vor Gründung unseres Büros. Die Baukommission schenkte uns von Beginn an grosses Vertrauen und sah keinen Nachteil darin, dass dieser Bau ein Erstlingswerk ist. Dadurch ermöglichte sie uns eine kontinuierliche Verfeinerung und konsequente Umsetzung unserer Ideen aus dem Wettbewerb. Die Projektgrösse war ideal für den Start in die Selbständigkeit.

Welches Produkt oder Material hat zum Erfolg des vollendeten Bauwerks beigetragen?

Durch neu hinzugefügte Elemente, beispielsweise den sorgfältig gestalteten Einbauten aus Eschenholz und den runden Guckfenstern in den Türen, erhält der gesamte Innenraum eine verspielte, kindergerechte und warme Atmosphäre. Die in Zusammenarbeit mit dem Grafiker Philippe Karrer entworfenen Tiermotive schmücken das Gebäude an verschiedenen Stellen und schaffen so einen künstlerischen Mehrwert. Wir empfinden es als eine sehr wertvolle Erfahrung, aus einem etwas unliebsamen Gebäude aus den 1970er-Jahren mit wenigen Eingriffen zu neuer Heiterkeit zu verhelfen und eine Aufwertung zu schaffen, welche direkten Einfluss auf die Lebensdauer des Bestands hat