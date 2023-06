Bar, Bioladen und Hotelprojekt – Was aus Berns leeren Kinos wird In den letzten Jahren gingen in der Stadt Bern acht Kinos zu. Während einige tiefgreifend umgebaut werden, stehen andere seit Jahren leer. Adrian Hopf-Sulc

So sah der City Pub im früheren Kino City aus – nun soll im geschlossenen Kino Gotthard eine ähnliche Bar entstehen. Foto: Nicole Philipp

Vor fünf Jahren starben in Bern die Kinos gleich reihenweise: Die Betreiberfirma Kitag beschloss, sich ganz aus der Stadt zurückzuziehen. Sie eröffnete dafür in Muri den Cinedome, ein Multiplexkino mit vielen Parkplätzen und Bowlingbahn, aber ohne Seele. In Bern hinterliess die Kitag, ein Tochterunternehmen der Swisscom, sieben leere Kinosäle, allesamt gemietet. Zudem hat letztes Jahr auch das Sexkino Corso seinen Betrieb eingestellt.