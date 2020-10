Das war der Smalltalk der Woche – Eine Rebellin geht viral Madonna sieht jetzt aus wie ein Alien, und in Flugzeugen werden Pop-up-Restaurants eingerichtet – unsere exklusive Liste für das gepflegte Tischgespräch. Lucie Machac

15-jährige Anti-Trump-Ikone

Foto: Instagram/claudiamconway

Alles, was Claudia Conway gegen den US-Präsidenten postet, geht sofort viral. Pikant: Ihre Mutter ist Trumps Ex-Beraterin Kellyanne Conway. Rebellierende Töchter sind manchmal richtig cool.

Happy Birthday

Foto: Wikipedia

Jonathan, Jahrgang 1832, hat kürzlich Geburtstag gefeiert. Die Schildkröte ist mit ihren 188 Jahren das älteste Tier der Welt. Da können wir nicht widerstehen: Herzliche Gratulation!

Voll abgehoben

Foto: Getty Images

Was tun mit all den Flugzeugen, die jetzt im Hangar vor sich hin gammeln? Genau, Pop-up-Restaurants. In Singapur waren die Plätze innert 30 Minuten ausgebucht.