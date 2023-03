Panne bei Wahlversand in Kirchberg – Eine rätselhafte Geschichte Der Fall bleibt ungelöst: Das Kirchberger Abstimmungsmaterial wurde fehlerhaft verpackt. Doch alle weisen die Schuld von sich. Dölf Barben

Im Artikel vom Donnerstag über die neuerliche Versandpanne beim Kirchberger Wahlmaterial hiess es, bei der Bewo-Genossenschaft in Oberburg sei ein Fehler passiert. Die Panne besteht darin, dass etwas über zwanzig Kirchberger Stimmberechtigte ein unvollständig bestücktes Abstimmungscouvert erhalten haben. Die Couverts waren von der Bewo abgepackt worden.

Diese «Schuldzuweisung» gegenüber der Bewo kam so zustande, dass die schriftlich gemachten Aussagen der Emmentaler Regierungsstatthalterhin Claudia Rindlisbacher für den Artikel verkürzt wiedergegeben wurden – wofür wir uns entschuldigen. Rindlisbacher hatte mitgeteilt, «eine vollständige Klärung des Sachverhalts» werde nicht möglich sein.

Wie sie nun am Donnerstag klarstellte, bezieht sich ihre Aussage auf den gesamten Prozess – also nicht nur auf das Verpacken des Materials bei der Bewo-Genossenschaft, sondern auch auf die Bereitstellung der Unterlagen bei der Gemeinde Kirchberg. Rindlisbacher sagte am Donnerstag auf Nachfrage, es könne nicht gesagt werden, wo der Fehler passiert sei. Es stehe diesbezüglich Aussage gegen Aussage.

Unveränderte Positionen

Tatsächlich hat der Gemeinderatspräsident von Kirchberg, Andreas Wyss (FDP), am Donnerstag nochmals bekräftigt, er erachte es als ausgeschlossen, dass der Fehler auf der Gemeindeverwaltung Kirchberg passiert sei.

Auf der anderen Seite schloss Ronny Zaugg, stellvertretender Geschäftsführer bei der Bewo-Genossenschaft, einen Fehler bei seiner Institution ebenfalls aus. Beim Verpacken von Wahl- oder Abstimmungsmaterial gebe es «ganz viele Sicherheitsmechanismen», damit keine Fehler passierten. Unter anderem stünden Präzisionswaagen im Einsatz: Zu schwere oder zu leichte Couverts können so aufgespürt werden. «Wir sind uns bewusst, dass hier Nulltoleranz herrscht», sagte Zaugg.

Somit bleibt unklar, wo der Fehler passiert ist.

Komplexes Problem

Im Gespräch mit involvierten Personen wird klar: Der Fall ist nicht nur rätselhaft, er ist auch komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. So erhalten nicht alle Stimmberechtigten exakt die gleichen Abstimmungsunterlagen. Es gibt beispielsweise den Spezialfall Neuzuzüger: Diese sind in Gemeindeangelegenheiten erst nach drei Monaten stimmberechtigt. Es kann somit sein, dass jemand nur das Material für eidgenössische oder kantonale Vorlagen erhalten darf – nicht aber die Stimmzettel für Gemeindeabstimmungen. Im vorliegenden Fall jedoch sind die Personen, die das Material nicht erhalten haben, kommunal stimmberechtigt.

