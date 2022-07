Unfall auf dem Bielersee – Eine Person stirbt bei Schiffskollision auf Bielersee Auf dem Bielersee ist am Freitag ein Segelschiff mit einem Kursschiff kollidiert. Eine Person kam dabei ums Leben.

Auf dem Bielersee kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall mit einem Kursschiff. (Archivbild) Foto: Nicole Philipp

Eine Person ist bei einer Kollision zwischen einem Kursschiff und einem Segelboot auf dem Bielersee am Freitag ums Leben gekommen. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus.

«Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund», teilte die Kantonspolizei Bern am Freitagabend mit. Die Kollision ereignete sich laut Mitteilung kurz vor 14.05 Uhr zwischen Ligerz und der St. Peterinsel. Das Kursschiff fuhr von der St. Peterinsel her kommend in das Segelboot. Dabei fiel die Person im Segelboot ins Wasser und verstarb. Eine formelle Identifikation der verstorbenen Person steht noch aus.

Die Seepolizei fand das führerlose Segelboot in einem nahen Schilfgebiet auf. Das Kursschiff wurde für weitere Abklärungen in den Hafen von Biel gefahren. Eine Untersuchung zum Unfallhergang wurde eingeleitet.

SDA/tag

