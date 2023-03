Unfall in Lyssach – Eine Person nach Kollision dreier Fahrzeuge verletzt Am Mittwoch ist es in Lyssach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Person wurde verletzt ins Spital gebracht.

Am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr sind in Lyssach drei Fahrzeuge miteinander kollidiert, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.

Eine Autofahrerin wollte von der Storretenstrasse in die Schachenstrasse einbiegen, wobei sie mit einem Lieferwagen zusammenstiess, der aus von Kirchberg her kam. Darauf geriet der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem aus Burgdorf herkommenden Auto kollidierte.

Der Beifahrer des aus Burgdorf kommenden Autos wurde verletzt und durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Auch die Fahrerinnen dieses sowie des erstgenannten Autos wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Lieferwagenlenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Die Schachenstrasse wurde während der Rettungs- und Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

PD/ske

