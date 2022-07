Die Letzten ihrer Art: Das Erotikkino Ciné 6 – Eine Parallelwelt mittendrin Mitten in der Berner Innenstadt steht das Erotikkino Ciné 6 mit zwei Sälen. Wer besucht diesen Ort und weshalb? Eine Suche nach Antworten in drei Kapiteln. Martina Hunziker

Man läuft immer wieder daran vorbei und weiss doch nicht, was drinnen passiert: Das Ciné 6 im Ryffligässchen. Foto: Franziska Rothenbuehler

Schielen Sie auch jedes Mal im Vorbeigehen in die rot beleuchteten Vitrinen im Ryffligässchen? Sie wissen schon, jene Vitrinen, die mit Bildern von Frauen in lasziven Posen werben, deren intimste Körperstellen lediglich mit einem Sternchen bedeckt sind. Es ist die zwielichtige Reklame des Erotikkinos Ciné 6. Zentraler liegen könnte das Kino kaum, und doch weiss die Mehrheit der Vorbeigehenden nicht, was sich dort drinnen abspielt.