Hommage für Boris Pilleri – Eine Nacht fürs Leben Die Jammin’-Big-Band und eine illustre Gästeschar würdigten in der ausverkauften Mühle Hunziken den verstorbenen Berner Gitarristen Boris Pilleri. Samuel Mumenthaler

«One Night for Boris»: Der junge Bluesgitarrist Lucky Wüthrich übernahm am Hommagekonzert entspannt den Lead, wenn das nötig wurde. Foto: Susanne Keller

Im Februar dieses Jahres starb der Berner Gitarrist, Sänger und Grafiker Boris Pilleri unerwartet mit 62 Jahren. Es war kein Rock-’n’-Roll-Tod als Drogenopfer am Grund eines Swimmingpools in Südfrankreich. Pilleri schlief ein und erwachte schlicht nicht mehr. Das hielt sein Bruder Olaf in einem schnörkellos persönlichen und berührenden Nachruf fest, der am Anfang von «One Night for Boris» in der ausverkauften Mühle Hunziken stand.