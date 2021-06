Mario Venzagos fulminantes Vermächtnis – Eine Liebeserklärung zum Abschied Ein Abend, der nachklingt: Mit Werken von Schweizer Komponisten und der Uraufführung seines eigenen Violinkonzerts krönt Mario Venzago im Casino seine Zeit als Chefdirigent in Bern. Marianne Mühlemann

Nach der erfolgreichen Uraufführung von Mario Venzagos Violinkonzert: Der Maestro und die koreanische Star-Geigerin Soyoung Yoon beim Schlussapplaus am Donnerstag im Casino Bern. Foto: Annette Boutellier

«Das müsst ihr jetzt ertragen», sagt er zum Orchester. «Ich danke euch.» Dann hebt Mario Venzago den Stab. Die Bewegung markiert einen Kavaliersstart von null auf hundert: Die koreanische Geigerin und Solistin Soyoung Yoon reisst mit einem mörderischen Melodienzickzack das Schlagzeug aus der Reserve, wenig später das ganze Orchester. Ein energiegeladener Auftakt für einen Gipfelsturm, der technisch ans Eingemachte geht.

Es ist sein eigenes Violinkonzert, das Venzago hier zur Uraufführung bringt. Ein wildes autobiografisches Werk in fünf Etappen, das sich anfühlt wie eine Bergtour auf höchster Schwierigkeitsstufe. Obwohl das farbig instrumentierte Oeuvre real bloss vierzig Minuten dauert, streift es die emotionale Tiefe und Fülle eines halben Menschenlebens. Mario Venzago hat das Violinkonzert, dessen fünfter und letzter Satz während der Pandemie entstanden und Bern gewidmet ist, im Laufe der vergangenen vierzig Jahre komponiert. Für die Schublade, eigentlich. Denn Komponieren versteht der Dirigent vorab als Lernprozess, um zu verstehen, wie genial die Meisterwerke der «Grossen» der Musikgeschichte sind.

Selten habe er etwas von sich veröffentlicht, sagt er. Vielleicht, weil dies zu persönlich wäre? Über Privates spricht Venzago nämlich nie, es sei denn durch Musik. Wie an diesem denkwürdigen Konzertabend im ausverkauften Casino, an dem mit einem Querschnitt durch faszinierende Werke von Fritz Brun (Symphonie Nr. 7), Arthur Honegger (Symphonie Nr. 3) und Paul Kletzki (Orchestervariationen op. 20) an herausragende Schweizer Komponisten erinnert wird, die im Konzertsaal zu Unrecht vernachlässigt werden.

Aktuelle Dringlichkeit

Es ist das erste Konzert seit März 2020, das programmgemäss stattfinden kann. Und Venzagos allerletztes als Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Berner Symphonieorchesters (BSO). Ein denkwürdiger Abend also. Dass Venzago sein Violinkonzert mit der Erzählung «Bergfahrt» von Ludwig Hohl in Zusammenhang bringt, kommt nicht von ungefähr. Er habe in den Noten schwierige Lebensabschnitte verarbeitet, sagt der Maestro.

Doch während Hohl in seinem Drama die pessimistische Weltsicht vertritt, dass der Mensch dem Schicksal ausgeliefert und all seinen Talenten und Fähigkeiten zum Trotz zum Scheitern verurteilt ist, gibt sich Venzago optimistischer: Die tiefen Register in seiner Komposition sind gross aufgestellt. Bratschen, Celli, Bässe und Blech prägen den schmerzlichen Klang.

Teufelsgeigerin Soyoung Yoon meistert ihren halsbrecherischen Part in Venzagos Violinkonzert mit Bravour.

Doch trotz aller Düsternis bleibt Venzagos Violinkonzert ein Hoffnungsstück. Denn da wird niemand am Berg in den tödlichen Abgrund gerissen. Es gibt zwar Erschütterungen und Stolperer, aber zu Fall kommt niemand. Im Gegenteil: Venzago stellt der Solistin mit dem Konzertmeister einen erfahrenen Bergführer zur Seite. Und die kühne Musik setzt in ihren dunkelsten Passagen Kräfte frei, die den Überlebenswillen anstacheln und die Widerstandskraft stärken. Unvermittelt erhält das Werk eine aktuelle Dringlichkeit. Und der neue fünfte Satz wird gar zu Venzagos Vermächtnis: Es ist eine letzte Liebeserklärung an Bern und das Berner Symphonieorchester.

Grossartige Solistin

Welch eine Teufelsgeigerin: Soyoung Yoon meistert ihren halsbrecherischen Part in Venzagos Violinkonzert mit Bravour. Alles da, was man sich wünscht: Expressivität, Virtuosität, Authentizität. Und bei aller Spiellust zeigt sie eine zurückhaltende Akkuratesse und Aplomb. Mit ihrer Quadagnini aus dem Jahr 1773 zeigt Yoon kein Erbarmen. Sie spielt sich die inneren Kämpfe des Komponisten von der Seele, als wären es ihre eigenen. Das Orchester zieht mit. Es verleiht dem dramatischen Antrieb Bodenhaftung, Form und rhythmisches Profil. Das Orchester öffnet und füllt den Klangraum mit seiner Präsenz. Kein Stream kann es je mit der klingenden Intensität eines Livekonzerts aufnehmen!

Ein Abend, der nachklingen wird: Mario Venzago als Dirigent und Komponist im Casino. Foto: Annette Boutellier

Venzagos Violinkonzert klingt wie eine verdichtete Musik im Zeitraffer. Alles scheint da unter Druck. Autobiografisches und musikalische Verweise überlagern sich oder verschmelzen im musikalischen Fluss. Man hört Anleihen von Bach, Brahms, Othmar Schoeck. Zweifellos sollte man dieses neue Werk ein zweites und drittes Mal hören (und lesen) können, damit man begreift, was da rasend schnell und in Schichten passiert.

Apokalyptische Ausbrüche

Das Berner Symphonieorchester präsentiert sich hier – wie auch in den anderen Werken des reichen Abends – in allen Registern und agiert biegsam und wach. Es bereitet apokalyptische Ausbrüche mit dämonischem Poltern und Pulsieren vor, walzert sich wund, bis einem bei blossem Zuhören schwindlig wird. Kollektives Wehklagen und wuchernde Sehnsucht löst es mit zarter Behutsamkeit in Stille auf.

So also klingt die verborgene Seite des vitalen Dirigenten Venzago. Dass er sein Publikum ganz nahe an sich heranlässt, wird im grossen Saal mit euphorischer Begeisterung und Berührung quittiert. Man solle aufhören, wenn es am schönsten ist, zitiert Venzago ein geflügeltes Wort. Und widerspricht mit spitzbübischem Charme. «Man soll aufhören, wenn es Zeit ist.»

Hier nach gut zweieinhalb Stunden. Alles ändere sich, sagt Venzago noch. Er geht als erster Ehrendirigent in Berns Musikgeschichte ein. Alles werde wunderbar, wenn man ins Neue hineinspringe, sagt er und liefert einen ersten Energieschub dazu: Mit der «Aufforderung zum Tanz» von Carl Maria von Weber wird der Abschied leichter. Venzagos letzter Tanz in Bern gelingt schwungvoll und voller leichtfüssigem Optimismus.

