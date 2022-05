Tagestipp: «A Maze With In» – Eine leuchtende Idee Wie kommt Kreativität zustande? In «A Maze With In» errichtet das Kollektiv T42dance auf der Bühne ein Labyrinth aus Karton.

Man müsse nun kreativ werden, hiess es während der Corona-Pandemie von allen Seiten. Schön und gut, doch was ist eigentlich genau Kreativität? Und wie kommt sie zustande? In «A Maze With In – The Art of Getting Lost» errichtet das Kollektiv T42dance (Choreografie: Félix Duméril und Misato Inoue) auf der Bühne ein Labyrinth aus Karton: Eine Metapher für die Krise und den kreativen Prozess. Zwischen den skurril-poetischen Begegnungen begegnet man hier sicher auch der einen oder anderen leuchtenden Idee. (xen)

