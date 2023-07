Fast Food an der Autobahn – Eine letzte Träne auf einen amerikanischen Traum Die hufeisenförmigen Bartheken verschwinden, das Retro-Interieur ebenso. Aus dem Cindy’s Diner in Deitingen-Süd wird ein landläufiger Burger King. Stephan Künzi

Ja, ich gebe es zu: Ich habe den Termin verpasst.

Schon über drei Wochen ist es her, dass im Autobahnrestaurant Deitingen-Süd die Lichter ausgegangen sind. Cindy’s Diner nannte sich das Lokal, das direkt an der Grenze zum Oberaargau noch auf Solothurner Boden steht, und es war mehr als ein Ort, an dem man sich einfach verpflegte. Mit seinem vielen glänzenden Chrom, dem grellen Neonlicht und den Cola-Reklamen, Marilyn-Monroe-Postern und James-Dean-Fotos im Retrostyle liess es seine Gäste ins autoverrückte Amerika der 1950er- und 1960er-Jahre eintauchen.

Genau wie das Mobiliar, das für einen solchen Schnellimbiss – oder eben Diner – so typisch ist. Man setzte sich auf die gepolsterten Kunstlederbänke, die sich ähnlich wie im Zug zu kleinen Abteilen mit einem Tisch in der Mitte gruppierten. Oder nahm gleich an einer der vier hufeisenförmigen Bartheken Platz und vertrieb sich die Zeit damit, der Bedienung beim Zubereiten der Menüs zuzugucken.

Kurz, Cindy’s Diner war Kult.

Ein Stopp mit den Eltern

Und das alles soll nun vorbei sein? Ein für alle Mal?

Gewiss, ich habe es versäumt, ein letztes Mal in diese faszinierende Welt einzutauchen. Ein letztes Mal schon beim Eintreten die unverwechselbare Mischung aus Fritteusendampf und süsslicher Barbecuesauce einzuatmen. Mich ein letztes Mal daran zu erinnern, wie es sich anfühlte, als Cindy’s Diner noch Silberkugel hiess und den Eltern auf der Fahrt in die Ferien immer einen Stopp wert war. Und schliesslich herzhaft in den bestellten Burger zu beissen, dazu an den dicken Pommes frites zu knabbern und im Chabissalat zu stochern.

Schon heute ist vom alten Restaurant nämlich so gut wie gar nichts mehr übrig, die letzten Spuren sind einzig noch in Form zweier Aufkleber an den verbliebenen Fenstern zu finden. Aber sonst? Die mit dem Abbruch betrauten Arbeiter legen sich voll ins Zeug – wen wunderts, im nächsten Frühling soll an dieser Stelle bereits das neue Fast-Food-Restaurant aufmachen. Es wird ein landläufiger Burger King sein, wie es ihn dutzendfach auf der ganzen Welt gibt.

Schade eigentlich.

Es geht zu wenig schnell

Das Leben ist halt schneller geworden in den letzten sechs Jahrzehnten.

Mit dieser simplen Feststellung erklären die Verantwortlichen, wieso sie mit Cindy’s Diner kein Geschäft mehr zu machen sehen. Die Durchreisenden hätten heute nicht mehr die Zeit, eine halbe Stunde in einen Burgerschmaus zu investieren. Das Geschäft müsse viel schneller über die Bühne gehen – mit dem Effekt natürlich auch, dass künftig innert kürzester Zeit mehr Leute bedient werden könnten als bisher.

Als 1966 die Autobahn und Ende 1968 die Raststätte Deitingen-Süd als schweizweit eine der ersten überhaupt eröffnet wurde, war das anders. Die neue, vierspurige Strasse stand mitsamt dem dazugehörigen Verpflegungsangebot wie kaum etwas sonst für das neue Tempo, das das Auto ins Leben so vieler brachte. Was heute als langsam gilt, erlebte man als schnell, ein ungebrochener Glaube an die Mobilität, ja an den Fortschritt allgemein beflügelte die Gesellschaft von damals.

In der Architektur der unübersehbaren Betonschalen im Hintergrund spiegelt sich dies bis heute wider. Wie zwei grosse Flügel wölben sie sich links und rechts des zentralen Baus für das Restaurant und weitere Betriebe über den Platz.

Die letzte Bastion

Wars das jetzt?

Nicht ganz. Eingefleischte Fans finden hierzulande noch immer ein letztes Cindy’s Diner. Es steht gut 100 Autobahnkilometer entfernt in Herrlisberg-Süd am Zürichsee, war wie das Vorbild in Deitingen-Süd zuerst eine Silberkugel und damit Teil des Mövenpick-Konzerns von Ueli Prager. Der Gastropionier hatte den amerikanischen Lifestyle einst auf seinen Reisen durch die USA kennen und schätzen gelernt – und flugs in die Schweiz importiert.

Ganz original ist das Erlebnis in Herrlisberg-Süd schon nicht mehr, das zeigt sich auf den ersten Blick. Die gepolsterten Bänke mit den Tischen laden zwar wie eh und je zum Verweilen ein, von den hufeisenförmigen Bartheken dagegen fehlt jede Spur. Dass es sie gegeben haben muss, lässt sich an der Gestalt der Decke unschwer ablesen – wie auch immer, der Tresen mit bereitliegender Ausverkaufsware lässt erahnen, dass auch hier bald Schluss ist. Wann, verrät das Unternehmen, das mittlerweile zum Coop-Konzern gehört, noch nicht.

In Deitingen-Süd wird wenigstens die Erinnerung an die ersten Jahre der Autobahn nicht ganz ausgelöscht. Die beiden Betonschalen bleiben stehen, gezwungenermassen. Sie sind denkmalgeschützt.

