Porträt zum Sprayer von Zürich – Naegelis Zeit läuft ab Harald Naegeli, der «Sprayer von Zürich», hört auf. Er hat Zürichs Stadtbild jahrzehntelang mitgeprägt. Eine letzte Figur will er als Rache noch sprayen. Res Strehle

«Im Grunde war das eine elementare Kunst» : Der 80- j ährige Harald Naegeli über seine Graffiti. Foto: Federico Gambarini (Keystone)

Trotz eines schweren Krebsleidens hat sich Harald Naegeli nach Ostern nochmals aufgerafft. Die Corona-Epidemie und sein eigener bevorstehender Tod beschäftigen ihn. In der vierten Woche des Lockdown steht der 80-Jährige mitten in der Nacht auf, hüllt sich ein in Hut und Regenmantel und steigt aufs Velo, zu Fuss hätte er die paar Hundert Meter mit den kaputten Knien nicht mehr geschafft. Vor dem Eingang des Kunsthauses steigt er ab und zückt die Spraydose. Nach einer halben Minute tanzt ein Skelett auf dieser Mauer, die Arme fröhlich in die Höhe gereckt.