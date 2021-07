Bönigers Restaurantkritik – Eine Küche von Parmelin geehrt Pierrot Ayer gehört zu den wenigen Küchenchefs, die jüngst vom Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden. Was tischt er in Freiburg auf? Perfekte Blätterteigstangen etwa. Daniel Böniger

Schlicht und schlichtweg köstlich: Kalbsfilet und Marktgemüse zum Hauptgang. Foto: boe

Die Blätterteigstangen sagen eigentlich alles. Wie oft schon mussten wir erleben, dass auch begnadete Gastgeberinnen und Gastgeber am Aperitifgebäck gescheitert sind. Weil es nicht mehr frisch war. Weil es nach Kühlschrank schmeckte. Weil zu viel Salz oder Gewürz darübergestreut wurde.

Im Le Pérolles in Freiburg passiert das alles nicht: Die «Grissini», wie sie hier genannt werden, sind schlichtweg perfekt, was man nicht nur an deren präzis eingesetzter Paprikaschärfe erkennen kann, sondern auch daran, dass eines aussieht wie das andere.

Lächeln um die Wette: Pierrot Ayer, Bundespräsident Guy Parmelin, Starkoch Anton Mosimann. Foto: PD

Wer steckt dahinter? Wir blicken nach Bern, wo im Juni zum zweiten Mal die kulinarischen Meriten der Schweiz vergeben worden sind. Guy Parmelin war höchstpersönlich an der Zeremonie anwesend und zeichnete fünf Köchinnen und Köche aus, die so gut kochen, dass sie sowohl ihrem Beruf als auch unserem Land alle Ehre machen.