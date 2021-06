Vogel-Paradies Shetland – Eine Katastrophe mit langem Anlauf Ölpest, Überfischung, Plastikmüll: Die Seevogelkolonien der Shetlandinseln überstanden alles. Doch nun bringt ein unsichtbarer Feind die Populationen an den Rand des Aussterbens. Stefan Wagner

Clownähnliche Papageitaucher, die jedes Frühjahr gerade mal ein Ei legen. Foto: Kieran Dodds

Blickt Helen Moncrieff aus dem Fenster des Leuchtturmwärterhäuschens von Sumburgh Head, sieht sie an guten Tagen Orcas, Delfine, Meeresschildkröten und Robben im Meer. Und darüber Vögel. Dutzende, Hunderte, nein, Tausende Seevögel. Trottellummen, Basstölpel, Küstenseeschwalben, Tordalke, Papageitaucher. Von den Trampelpfaden entlang der Klippen aus wirkt das schwarz-weisse Gewusel wie eine Art vertikale Einkaufsmeile an einem Samstagvormittag vor Corona. Kaum ein Felssims, kaum ein Erdloch, kaum ein Steinvorsprung, der nicht besetzt ist. In der Luft kreisende Vögel, Anflüge, Landemanöver, brütende Tiere, Vögel, die sich wie Speere ins Meer stürzen. Dazu ein Soundteppich aus Kreischen, Pfeifen, langen, spitzen Schreien, dumpfen Rufen.