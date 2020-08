Das Erfolgsgeheimnis der US-Politikerin – Trump-Gegnerin riskiert eine kesse Lippe Shootingstar Alexandria Ocasio-Cortez offeriert ein Schminktutorial der besonderen Art. Alexandra Kedves

Alexandria Ocasio-Cortez hat mit ihren knallroten Lippen einen Signature-Look kreiert. In einem neuen Video erzählt sie, wie und warum. Keystone

Sie leuchten rot, sie sprechen leidenschaftlich – über eine Politik für Normalverdiener, Marginalisierte, die Natur. Und sie sind ihr Markenzeichen: die Lippen von Alexandria Ocasio-Cortez. Die Tochter einer Puerto Ricanerin und eines Vaters aus der South Bronx mit puerto-ricanischen Wurzeln hat es 2019 als 29-Jährige ins Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten geschafft: als jüngste Frau in der Geschichte der Institution. Die knallrot geschminkten Lippen, so verrät die progressive Demokratin nun in einem Video, die hätten ihr dabei geholfen.