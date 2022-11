Neues Album von Da Cruz – Eine Impfung gegen den Hass Das neue Album der Berner Band ist eine Kampfansage. Und doch verspürt man nach dem Anhören ihrer «Baladas da Luta» eine angenehme Leichtigkeit. Samuel Mumenthaler

Die Musik ist die Kampfbasis der brasilianischen Sängerin Mariana Da Cruz. Foto: zvg

Armut, Rassismus, gesellschaftliche Spaltung: Die Themen, über die Mariana Da Cruz singt, sind nichts für Ruhebedürftige. Zumal es in den elf Liedern auf dem sechsten Album ihrer Band Da Cruz auch um Populismus, irrsinnige Diktatoren und faule Tricks geht. Dass die Auseinandersetzung mit diesen real existierenden Übeln des 21. Jahrhunderts in Da Cruz’ Muttersprache Portugiesisch geschieht, bringt uns Schweizer Mittelländerinnen und Mittelständlern etwas Linderung. Wir verstehen zunächst nur Bahnhof. Und lassen uns dann treiben im pulsierenden Groove und in der textlichen Lautmalerei von «Baladas da Luta» («Balladen für den Kampf»).