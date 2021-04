YB vor dem Meistertitel – Eine grosse Party soll es keine geben Kein Public Viewing, kein gemeinsames Fest mit dem Team. Wird YB am Sonntag Meister, will die Polizei grössere Menschenansammlungen verhindern. Sicherheitsdirektor Nause vertröstet stattdessen auf die Pokalübergabe im Mai. Mathias Streit

Als YB am 1. August 2020 zum letzten Mal Meister wurde, trug beim Feiern in der Aarbergergasse kaum jemand eine Maske. Foto: Raphael Moser

Ein Sieg am Sonntag reicht, dann sind die Young Boys Schweizer Fussballmeister. Zum vierten Mal in Folge und zum 15. Mal in ihrer Clubgeschichte. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude und zum Feiern. Klammheimlich dürften sich einige Bernerinnen und Berner aber wünschen, dass es nicht bereits am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Lugano klappt. Der Grund dafür? Corona.

Dabei geht es nur um einen mickrigen Tag. «Die Lockerungen des Bundesrates treten erst am Montag in Kraft», sagt Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (Mitte) auf Anfrage. Sonst wäre zumindest ein gemeinsames Public Viewing auf den Aussenterrassen von Restaurants möglich gewesen.