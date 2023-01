Italiens Rechte reklamiert Dante für sich – Eine gar nicht so göttliche Komödie Italiens Postfaschisten haben mal schnell Dante Alighieri für sich beansprucht – als Vordenker und Urrechten. Die Reaktionen schwanken zwischen Empörung und Sarkasmus. Oliver Meiler aus Rom

Der Dichter aller Dichter: Dante Alighieri – er kam 1265 in Florenz zur Welt und starb 1321 im Exil in Ravenna. Foto: Fine Art Images/Heritage Images (Getty Images)

Kulturelle Aneignung kann sich auch schon mal zum versuchten Raub auswachsen, zum Hold-up. In ihrer chronischen Suche nach Urdenkern, die sich als Wegbereiter deuten liessen, hat sich die postfaschistische italienische Rechte einen Überfall auf den «Sommo poeta» geleistet, auf den Dichter aller Dichter, den Erfinder der italienischen Sprache – auf Dante Alighieri. Einer der ihren? Nun, da diese Rechte an der Macht ist: Warum soll man nicht ganz hoch greifen, bis an den Rock einer Ikone des Vaterlandes?