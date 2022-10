«Guillaume Tell» im Stadttheater – Eine ganz grosse «Grand Opéra» Mit Rossinis letzter Oper setzen die Bühnen Bern ihren Lauf im Musiktheater fort. Orchester und Ensemble sind famos. Der wahre Star aber ist: der Chor. Peter König

Darum findet man die Oper wohl nicht öfter auf den Spielplänen: Fast alles ist gross in Rossinis «Guillaume Tell» – von der Besetzung bis zur Spieldauer. Foto: Tanja Dorendorf / T + T Fotografie

Gioachino Rossini dürfte es geahnt haben; etwas Besseres als «Guillaume Tell» würde ihm nicht mehr einfallen. Also legte er 1829 mit nur 37 Jahren den Griffel zur Seite und setzte sich zur Ruhe. Als hoch angesehener Privatier empfing er in seiner Villa in Passy die Prominenz aus halb Europa und lebte weitere 39 Jahre. Eigentlich wäre anzunehmen, dass eine Oper über den Schweizer Nationalmythos hierzulande ständig auf den Spielplänen steht.