Tagestipp: Barbara Kieners Performance – Eine Frau macht sich ein Gewissen Frieren für die Ukraine: Die Interlakner Künstlerin Barbara Kiener verbringt den Weihnachtstag allein in der Kälte.

Alexander Sury

In ihren Arbeiten thematisiert Barbara Kiener Poesie und Politik mit Pinsel und Aktionen im öffentlichen Raum. Foto: PD

Eine Frau sitzt während 24 Stunden draussen in der Kälte an einem leeren Tisch auf dem Bärenplatz. Die Frau ist die Künstlerin Barbara Kiener, sie fragt nach den «Gewissensbissen», die entstehen, wenn wir zum Beispiel an die Menschen in der Ukraine denken, die allein in der Kälte sitzen, frieren und hungern. Genau diese Gewissensbisse thematisiert die Performance-Künstlerin aus Interlaken, die in ihren Arbeiten Poesie und Politik mit Pinsel und Interventionen im öffentlichen Raum thematisiert. Im vergangenen Februar etwa setzte sie sich auf die Schultern der helvetischen Frauenfigur am Welttelegrafen-Denkmal und verharrte bei einstelligen Temperaturen nackt in der «Huckepack-Position» als farbiger Protest. Jetzt wird Barbara Keiner am Weihnachtstag ab acht Uhr morgens bis zum Stephanstag 24 Stunden lang freiwillig aushalten, was für viele Menschen in der Ukraine oder auch anderswo bittere Realität ist. (lex)





Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.