Führungswechsel im Berner Dählhölzli – Eine Frau folgt auf das Alphamännchen Friederike von Houwald wird neue Direktorin des Berner Tierparks. Im September löst die Tiermedizinerin Bernd Schildger ab, der das Dählhölzli über 20 Jahre lang prägte. pd/db

Friederike von Houwald hat sich gegen fast 50 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. zvg

Der Gemeinderat der Stadt Bern ist dem Antrag der Tierparkkommission gefolgt und hat Friederike von Houwald zur neuen Tierparkdirektorin gewählt. Dies teilt die Stadt Bern am Donnerstag mit. Sie tritt per 1. September die Nachfolge von Bernd Schildger an. Dieser ist seit 24 Jahren in diesem Amt und tritt dann in den Ruhestand.

Friederike von Houwald ist gegenwärtig noch als Kuratorin für den Zoo Basel tätig. Für das Wahlverfahren hat die Tierparkkommission eine Delegation bestimmt, welche den rund sechsmonatigen Findungsprozess geleitet und der Tierparkkommission eine Wahlempfehlung abgab. Der Gemeinderat stützt den aus diesem Prozess resultierenden Antrag und hat die 51-Jährige per 1. September 2021 zur neuen Direktorin des Tierparks Bern gewählt. Der Rekrutierungsprozess startete gemäss Mitteilung im Oktober 2020; in dessen Verlauf konnte sich Friederike von Houwald gegen 47 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen.

Bisher im Zoo Basel tätig

Friederike von Houwald ist Tiermedizinerin und seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Bereich der Nachhaltigkeit und Tierhaltung im Zoo Basel tätig. Als Kuratorin sei sie eine in der Zoowelt anerkannte und bestens vernetzte Persönlichkeit, teilt die Stadt Bern mit. Von ihrem fachlichen Netzwerk und ihrem Engagement in Organisationen wie der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) oder der International Union for the Conservation of Nature (IUCN) profitiere auch der Tierpark Bern.

In ihrer Tätigkeit als Kuratorin des Zoos Basel habe Friederike von Houwald unter anderem den strategischen Prozess der Gesamtplanung des Zoos Basel begleitet. Mit ihr habe eine visionäre und unternehmerische Person gewonnen werden können, «die motiviert ist, den Tierpark Bern so zu gestalten, dass in eine gesicherte Zukunft geblickt werden kann», heisst es in der Mitteilung.

Schildgers Erbe «wird lange halten»

Der amtierende Tierparkdirektor Bernd Schildger ist seit dem 1. April 1997 auf diesem Posten, der die Direktion des Dählhölzli und des Bärenpark umfasst. Er hatte anfangs 2019 das reglementarische Pensionierungsalter 63 erreicht. Der Gemeinderat verlängerte das Dienstverhältnis von Bernd Schildger bis zum 31. Dezember 2021. Mit Amtsantritt per 1. September 2021 von Friederike von Houwald werde eine ordentliche Übergabe sichergestellt.

Der Gemeinderat dankt Bernd Schildger in der Mitteilung «für seinen unermüdlichen Einsatz für den Tierpark Bern und für die Stadt Bern». Sein berufliches Erbe «wird noch lange halten» und das gelebte Motto «Mehr Platz für weniger Tiere» weitere Generationen begeistern, schreibt die Stadt.

Bernd Schildger weiss sich stets gut in Szene zu setzen. Foto: zvg (Tierpark)

Fehler gefunden?Jetzt melden.