Richtig sitzen im Auto – Eine Frage der Einstellung Täglich auf dem Weg zur Arbeit oder einmal im Jahr ans Meer: Die meisten Autofahrer verbringen viel Zeit hinter dem Steuer. Da sollte der Sitz richtig eingestellt sein. Dieter Liechti

Mit einem guten Sitz und einer korrekten Einstellung fährt es sich wesentlich gesünder. Foto: Daimler AG

Wer viel Zeit hinterm Volant verbringt, sollte eine gesunde Sitzposition einnehmen. Das gilt nicht nur für Berufsfahrer, sondern auch für die grosse Zahl privater Fahrer. Immerhin rund 40 Prozent verbringen täglich mehr als eineinhalb Stunden am Steuer, was mit erheblichen Belastungen für Rücken und Körper einhergeht. Der deutsche Verein Aktion Gesunder Rücken (AGR) gibt Tipps, wie man den Fahrersitz für eine entspannte und sichere Fahrt korrekt justiert. Ausserdem erläutern die Rückenexperten, worauf man beim Kauf eines neuen Automobils speziell in Hinsicht auf den Fahrersitz achten sollte.