Mit dem Auto in Zollikofen – Eine der letzten «Parkieroasen» in der Region Bern trocknet aus Ab 2021 werden auch in Zollikofen die öffentlichen Parkplätze kostenpflichtig sein. SP und Grüne hatten lange dafür gekämpft.

Auf weissen Parkfeldern wird die Parkdauer beschränkt, ausser am Wochenende. Roland Schmid (Archiv)

Ab 1. Januar 2021 werden die öffentlichen Parkplätze auch in Zollikofen kostenpflichtig. Das hat der Gemeinderat beschlossen, wie er am Dienstag mitteilte. Die Grundlage für die Parkplatzbewirtschaftung schuf der Grosse Gemeinderat bereits Anfang 2020, als er das Reglement einstimmig beschloss.

Bis heute können Autofahrer in Zollikofen ihr Fahrzeug fast überall gratis abstellen – ein Unikum in der Region. Zollikofen galt deshalb als eine der letzten «Parkieroasen» in der Region Bern. Seit mehr als einem Jahrzehnt kämpften SP und Grüne gegen diesen Zustand. Lange Zeit wollten die Bürgerlichen davon nichts wissen, weil sie den Autofahrern keine zusätzlichen Kosten aufbürden wollten. Nun hat der Wind gedreht.

Die Bewirtschaftung erfolgt mit weissen Parkfeldern und einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden. Bei Schulen, bei der Gemeindeverwaltung und dem Friedhof sind es drei Stunden. Am Samstag und Sonntag gilt keine Parkzeitbeschränkung.

Anwohner und Gewerbetreibende können Parkkarten mit unterschiedlich langer Dauer erwerben. Eine Jahreskarte kostet zum Beispiel 300 Franken, eine Tageskarte 6 Franken. Über weitere Kaufmöglichkeiten will die Gemeinde Ende November informieren.

SDA

