Notfall-Transporte in die Schweiz – Eine Covid-Erkrankung im Ausland kann sehr teuer werden Die Zahl der Rückführungen von schwer erkrankten Covid-Patienten nimmt zu. Wer übernimmt die Kosten? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Bernhard Kislig

Eine Repatriierung mit dem Ambulanzjet der Rega kostet zwischen 10’000 und mehreren 100’000 Franken: Eine Patientin im Flughafen Kloten. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

«In den vergangenen Wochen mussten deutlich mehr Patientinnen und Patienten in kritischem Gesundheitszustand notfallmässig in die Schweiz zurückgeführt werden», sagt Gregor Tuor, Sprecher von Medicall in Brüttisellen. Das Unternehmen betreibt eine Notrufzentrale und organisiert für verschiedene Versicherer den Rücktransport von erkrankten und verletzten Personen in die Schweiz.

Im Juli und August verzeichnete Medicall 110 Repatriierungen. Vor wenigen Tagen gab es noch 69 offene Fälle. Der Grund für den starken Anstieg ist Covid-19: Bei rund der Hälfte der im Juli und August erfolgten Rückführungen ging es um Covid-Patienten. Die meisten davon stammten aus Nordmazedonien und Kosovo, wie Tuor erläutert.