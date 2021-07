Kommentar zum Impf-Druck - Eine Corona-Apartheid darf es nicht geben

Eintritt nur mit Covid-Zertifikat: Auch in der Schweiz werden die Massnahmen für Impfunwillige verschärft. Foto: Keystone

Jetzt wird die Schraube angezogen. Überall auf der Welt werden neue Einschränkungen und Verbote erlassen für Menschen, die sich nicht gegen Covid impfen lassen wollen. Ferienreisen, Konzerte, ÖV-Benutzung oder Besuche in Museen und an Sportanlässen: Ohne geimpft zu sein, oder zumindest ohne ständig einen aktuellen negativen Test oder einen Genesenenschein in der Tasche zu haben, soll dies künftig nicht mehr möglich sein.

Auch in der liberalen Schweiz sind solche Massnahmen bereits in Kraft, und neue Verschärfungen werden stetig angedacht. Geht es so weiter, entsteht auch hier bald eine Art Impf-Apartheid, bei der einem grossen Teil der Schweizerinnen und Schweizer grundlegende Rechte am öffentlichen Leben verwehrt werden.