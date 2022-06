Tagestipp: Zirkus Chnopf – Eine Busladung voller Kreativität Der Zirkus Chnopf verknotet auch in seiner neusten Produktion «Moment!» die verschiedenen Bühnenkünste. Regula Fuchs

Den Stillstand überwinden: «Moment!» des Zirkus Chnopf. Foto: zvg

Der Zirkus Chnopf ist weder ein herkömmlicher Zirkus noch ein herkömmliches Theater. Seit 1990 tritt die Truppe in der ganzen Schweiz auf – mit Stücken, in denen eine ganze Reihe von Künsten von Artistik bis DJing zusammenkommen und bei denen erfahrene Performende auf Jugendliche treffen. «Moment!» heisst die neuste Produktion, die in Bern Uraufführung feiert. Darin strandet eine Busladung voller einander fremder Menschen im Nirgendwo. Mit Musik, Tanz, Jonglage und Kletterei überwinden sie den Stillstand. (reg)

