Krimi der Woche – Eine Brutstätte von Gewalt und Familienfehden «Unbarmherziges Land» von Chris Offutt ist ein beinharter Country-Noir-Roman der Extraklasse aus dem abgehängten Hinterland von Kentucky. Hanspeter Eggenberger

Eine typische Kleinstadt im ruralen Hinterland: Somerset im US-Bundesstaat Kentucky. Foto: Getty Images

Der erste Satz

Der alte Mann war auf der Suche nach Ginseng; mit seinem langen Stock schob er Maiapfel und Lattich beiseite.

Das Buch

In unwegsamem Gebiet in den Hügeln der Appalachen in Kentucky wird die Leiche einer Frau aus der nahen Kleinstadt gefunden. Linda Hardin, seit kurzem Sheriff des County, gerät unter Druck. Sie bittet ihren Bruder Mick um Hilfe, der gerade in der Gegend ist.

Eigentlich sollte der erfahrene Militärermittler auf dem Army-Stützpunkt in Deutschland sein, von wo aus er im Irak, in Syrien und in Afghanistan eingesetzt wird. Doch er muss seine Beziehung zu seiner schwangeren Frau klären und liegt deswegen mit einem schweren Kater in einer Waldhütte.