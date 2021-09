Schwache Langnauer verlieren – Eine Blitzheilung – und ein kräftiges Donnerwetter Gegen Rapperswil-Jona liegen die SCL Tigers 2:0 vorne, kriegen danach aber kaum mehr ein Bein vors andere. Die 4:5-Niederlage dürfte nicht folgenlos bleiben. Philipp Rindlisbacher

Da nützt alles Geschrei von Coach Jason O’Leary nichts: Die SCL Tigers enttäuschen gegen Rapperswil-Jona schwer. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es gibt Medikamente, und es gibt Transfers. Heilende Wirkung hat offenbar beides. Erst am Donnerstag trainierte Ivars Punnenovs wieder mit dem Langnauer Team, nachdem der Goalie einige Tage lang unter den Folgen einer leichten Hirnerschütterung gelitten hatte. Blitzartig sind die Beschwerden abgeklungen – noch Mitte Woche hatte wenig auf ein schnelles Comeback hingedeutet.

Ein Schelm, wer die Rückkehr zwischen die Pfosten mit dem leihweisen Engagement Robert Mayers in Zusammenhang stellt. Nun, der Zuzug aus Davos dürfte Punnennovs herausfordern. Wer dreimal mit der Schweiz an eine WM reiste, will in Langnau mehr sein als der «Bänkliwärmer».

Punnneovs, ob angestachelt oder nicht, kriegte keine Schonfrist. Arbeit hatte er genug, weil es im Spiel seiner Vorderleute einmal mehr an Kompaktheit mangelte. Innerhalb der Blöcke fehlte die Harmonie, den Rapperswilern boten sich erstaunlich viele freie Räume. Im Mittelabschnitt liessen die Gäste etliche Chancen aus; dass es nach 40 Minuten 2:2 stand, war aus Tigers-Sicht schmeichelhaft.

Die 3 Infos einblenden Alexandre Grenier

Der Kanadier ist nicht nur der grösste Tigers-Profi (195 cm), er ist auch der wichtigste Passgeber: Die Vorlage zum 2:0 ist sein siebter Assist. Trifft auch zum 3:3. Benjamin Neukom

Nach vier Jahren in Langnau stürmt er wieder für Rapperswil. Seine Verbundenheit zur «Rosenstadt» ist immens: Er hat sich gar drei Rosen auf dem Arm tätowieren lassen. Daniel Duarte

Der Linienrichter wird in der 37. Minute unglücklich von einem Puck getroffen und muss sich behandeln lassen. Im dritten Abschnitt kehrt er aufs Eis zurück.

Und auch in Spiel Nummer 7 in dieser Saison wurde bei den SCL Tigers über den Goalie debattiert. Den zweiten Gegentreffer hätte Punnenovs verhindern können, wäre er rechtzeitig aus dem Gehäuse gestürmt. Er blieb jedoch zwischen den Pfosten – was beim Betrachten der TV-Bilder verständlich war. Denn: Verteidiger Anthony Huguenin hätte das Laufduell gegen Jeremy Wick nach anfänglichem Vorsprung niemals verlieren dürfen.

Wenig Laufbereitschaft, viele Fehler

Mit dem Laufen war das sowieso so eine Sache bei den Emmentalern: Sie bewegten sich zu wenig, daraus resultierten mehrere ungenügende Wechsel. Einer davon hatte zum ersten Gegentor geführt (19.).

Je länger die Partie dauerte, desto schwächer wurde das Heimteam. Vor allem die Defensivleistung gab zu denken, folgenlos wird sie kaum bleiben – Standpauken des Trainers hat manch einer zu erwarten.

Daher nutzte letztlich auch der ansprechende Start nichts: Dank Toren von Jules Sturny und Flavio Schmutz führte Langnau nach elf Minuten 2:0. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse, nach dem entgegen dem Spielverlauf erfolgten Ausgleich von Alexandre Grenier (54.) zog Rapperswil innert Kürze auf 5:3 davon, Jesper Olofsson konnte nur noch verkürzen. Letztlich dominierten bei den Tigers Frust und Enttäuschung, heftige Kritik gab es nicht nur von den Rängen, sondern auch vom Staff.

So blieb den vielen Schwinger-Fans unter den Langnauern als Höhepunkt nur die hautnahe Einstimmung auf den Kilchberger Schwinget vom Samstag: Rapperswil-Verteidiger Nathan Vouardoux lag plötzlich auf dem Rücken – und zwar auf der Langnauer Spielerbank. Tim Grossniklaus hatte ihn unsanft über die Bande gecheckt. Einzig für diese Aktion wäre die Note 10 angebracht gewesen.

Das Telegramm: Infos einblenden SCL Tigers – Rapperswil-Jona Lakers 4:5 (2:1, 0:1, 2:3) Tore: 7. Sturny (Grossniklaus/PP-Tor) 1:0. 11. Schmutz (Grenier) 2:0. 19. Brüschweiler (Jelovac) 2:1. 24. Wick (BP-Tor!) 2:2. 46. Maier 2:3. 54. Grenier (Huguenin/PP-Tor) 3:3. 56. Dünner 3:4. 58. (57:03) Eggenberger (Vouardouz/PP-Tor) 3:5. 58. (57:58) Olofsson (Pesonen) 4:5.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 3-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Zaetta, Stettler, Langenegger, Elsener und Weibel (alle verletzt). 17. Pfostenschuss Forrer. 25. Pfostenschuss Saarela.

Fehler gefunden?Jetzt melden.