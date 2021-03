Madame Tussauds Berner Wurzeln – Eine Biografie, so biegsam wie Wachs Sie wusste früh, was Entertainment ist: Marie Tussaud, geborene Grosholtz, erfand im Paris der Französischen Revolution ihr famoses Wachsfigurenkabinett. Doch warum dichtete sie sich eine Schweizer Herkunft an? Regula Fuchs

Die Unternehmerin als Wachsfigur: Porträt von Marie Tussaud, geborene Grosholtz (1761–1850). Foto: Getty Images / zvg

Durch ihre Hände gingen die Köpfe von Königen, Kriminellen und Kurtisanen. Täuschend echt modellierte die junge Marie Grosholtz deren Häupter in Wachs – und die Leute aus Paris kamen in Scharen an die Rue Saint-Honoré, um etwa Marie Antoinette zu bestaunen, die beim Tee sass, oder die anderen Mitglieder der französischen Königsfamilie, die im «Salon de Cire» in Wachs gegossen waren.

Gelernt hatte die 1761 geborene Marie ihr Handwerk von Philippe Curtius, dem Mann, den sie Onkel nannte und in dessen Haushalt sie aufgewachsen war. Maries Mutter war dort Haushälterin, und es ist anzunehmen, dass sie die Lebensgefährtin des Schweizer Arztes und Anatomen war. Eine Ehe zwischen den beiden wäre jedoch nicht standesgemäss gewesen.