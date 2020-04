Stadt Bern – Eine Bibliothek im Kornhaus wird es noch sehr lange nicht geben Bis mindestens 2040 darf der Gastrounternehmer Bindella im Parterre des Traditionshauses sein Restaurant führen.

Das Parterre des Kornhauses bleibt wohl noch 20 Jahre lang ein Gastrobetrieb.. Foto: Nicole Philipp

Die Berner Regierung will sich nicht dafür einsetzen, dass die Kornhausbibliothek so rasch als möglich ins Parterre des Kornhauses zügeln kann. Dort dürfte bis mindestens 2040 der Zürcher Gastrounternehmer Bindella wirten.

Das schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag publizierten Antwort auf einen Stadtratsvorstoss. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kornhauscafés in ein italienisches Restaurant sei der Mietvertrag mit Bindella vorzeitig bis 2030 verlängert worden. Zudem habe Bindella zwei Optionsrechte von je fünf Jahren.

Mache er von diesen Optionenen Gebrauch, werde die Stadt frühestens 2040 über die Räumlichkeiten verfügen können. Demnach erscheine es wenig sinnvoll, sich heute mit einer allfälligen Unterbringung der Kornhausbibliothek im Parterre zu befassen.

Mit ihrer Motion will die SP-Fraktion die Kornhausbibliothek zu einem Begegnungs- und Versammlungsort aufwerten. Sie wünscht sich deshalb einen Umzug ins Parterre und auch ein Gesamtkonzept für das ganze Gebäude, «um es im Sinne eines Literaturhauses nutzbar zu machen».

( SDA )