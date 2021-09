Covid-bedingte Ausfälle beim Spitalpersonal – Eine Berufsgruppe triffts besonders Zahlen aus einem Berner Spital zeigen: Fast jeden Tag fällt ein Mitarbeiter wegen Corona aus. Das hat Folgen – kurz- wie längerfristig. Mathias Streit

Die zusätzliche Herausforderung durch die Corona-Pandemie bringt viele Spitalmitarbeitende an ihre Grenzen. Foto: Leo Wyden

Die Lage in den Spitälern ist angespannt. Einmal fehlt der Pflegefachmann, weil er in Quarantäne ist, ein andermal die Ärztin, weil sie an Covid erkrankt ist. Die Pandemie hat die Personalknappheit in den Spitälern weiter verschärft. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Berner Oberland.

Seit Beginn des Monats September fiel in den Spitälern Thun und Zweisimmen (Spital STS) jeden Tag mindestens eine Person wegen Quarantäne oder einer Covid-Erkrankung aus. Anfang Jahr war die Zahl sogar noch deutlich höher: Damals fielen bis zu 20 Mitarbeitende gleichzeitig aus. Erst mit der Impfmöglichkeit für das Spitalpersonal hat die Zahl ab März markant abgenommen.