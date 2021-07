Interview mit Gary Kemp - «Eine Bandauflösung ist schlimmer als jede Scheidung»

Herr Kemp, das letzte Mal, als wir einander begegnet sind, war nach Ihrem Zürcher Konzert mit Nick Mason von Pink Floyd.

Wirklich? An unser Konzert in Zürich kann ich mich leider nicht so recht erinnern. Die Auftritte mit Nicks Band Saucerful Of Secrets, die 2022 übrigens wieder in der Schweiz spielen wird, waren für mich aber sehr wichtig. Ohne Nick hätte ich mein neues Album «In Solo» vielleicht nie gemacht.