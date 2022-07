Bündner Wolfsrudel reisst Mutterkühe – «Eine absolut neue Dimension» In Graubünden haben Wölfe zwei Mutterkühe gerissen. Selbst für Pro Natura ist das «nicht akzeptabel». Wie es nun weitergeht: Die sieben wichtigsten Fragen und Antworten. Yann Cherix

Immer wieder er: M92, das Leittier des Beverin-Rudels, mit Beute. Aufnahme einer Fotofalle, 2019. Foto: Amt für Jagd und Fischerei GR

Was ist passiert?

Am vergangenen Wochenende hat ein Wolfsrudel eine siebenjährige, trächtige Mutterkuh angegriffen. Die knapp eine Tonne schwere Simmentaler-Kuh wurde von hinten angefressen und verendete auf der Alp Nurdagn am Schamserberg im Kanton Graubünden. Eine zweite Kuh wurde am Donnerstag in der Nähe gefunden. Sie war schwer verletzt und musste eingeschläfert werden.