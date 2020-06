Berner Schriftsteller-Tochter – Eine 12-Jährige schreibt ein Kinderbuch Hannah-Lynn Grob gibt mit «Über den Sternen» ein Buch für Kinder heraus und beweist darin Talent zum Fabulieren und Erzählen. Sie ist quasi erblich vorbelastet. Gisela Feuz

Der 12-jährigen Hannah-Lynn Grob, Tochter des Autorenpaars Gerhard Meister und Stefanie Grob, geli n gt eine un terhaltsame Mischung aus Fantasy und Abenteuer, gewürzt mit einem ordentlichen Schuss « Harry Potter ». Foto: Urs Jaudas

«Ding dong schelte die Pausen-glocke sofort stig der Lärmpegel an Pause! Kam die Stimme der lererin. Und fergest nicht das paswort zu sagen warnte sie.» So begann die Geschichte, die sich Hannah-Lynn Grob 2017 in grosser, gut leserlicher Kinderschrift in ein Heft mit Berliner-Ampelmännchen-Umschlag zu notieren begann. Was die damals 9-Jährige nicht wusste: Drei Jahre später sollte ihre Geschichte «Über den Sternen» als Buch herausgegeben und zur beliebten Schullektüre werden.