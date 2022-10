Ermittlungen laufen – Einbruchserie in Kellerabteile im Raum Zollikofen Rund 30 Personen meldeten in den letzten Tagen Einbrüche in Mehrfamilienhäuser. Die grosse Frage: Steckt eine organisierte Einbrecherbande dahinter? Jana Kehl

Hauptsächlich sind im Raum Zollikofen Mehrfamilienhäuser von den Einbrüchen betroffen (Symbolbild). Foto: Getty Images

Böses Erwachen in Worblaufen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach jemand in die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein. Dabei sei der Notvorrat sowie ein Stromgenerator gestohlen worden, wie eine Betroffene berichtet.