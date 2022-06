In der Post von Tramelan – Einbrecher machen sich an Geldautomaten zu schaffen In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in die Post in Tramelan eingedrungen und wollten einen Geldautomaten knacken. Sie flüchteten ohne Beute.

In Tramelan hatten es Einbrecher auf einen Geldautomaten in der Post abgesehen. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler/Keystone

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in die Post von Tramelan eingebrochen und haben versucht, den Geldautomaten aufzubrechen. Ohne Beute haben sich die Täter dann aus dem Staub gemacht.

Die Polizei wurde kurz nach 3.40 Uhr am frühen Morgen alarmiert. Vor Ort fanden die Polizeikräfte Einbruchspuren an einem Fenster des Gebäudes, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Im Innern der Post hatten sich die Täter am Geldautomaten zu schaffen gemacht.

Trotz sofortiger Suche konnte die Polizei die Täter noch nicht ausfindig machen. Sie hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.