Kriminalität im Kanton Bern – Einbrecher lassen das Stemmeisen ruhen Das Coronavirus hat auch einen positiven Aspekt: Kriminelle haben weniger Gelegenheit, Delikte zu begehen. Dafür gibt es mehr Streit unter Nachbarn. Simon Wälti

In den vergangenen Monaten haben im Kanton Bern die Einbrüche abgenommen – weil sich die Menschen während des Lockdown vermehrt in den eigenen vier Wänden aufhalten. Foto: Martin Rüetschi (Symbolbild, Keystone)

Gelegenheit macht Diebe, so lautet ein geflügeltes Wort. Seit der Bundesrat wegen der Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben in der Schweiz stark eingeschränkt hat, erhalten Kriminelle weniger Möglichkeiten, ihrem verbrecherischen Tun nachzugehen. Viele Menschen sind im Homeoffice oder halten sich wegen Kurzarbeit in den eigenen vier Wänden auf. Die Einbrüche nehmen ab. In Bezug auf Einbruchsdelikte im Wohnbereich stelle man eine «rückläufige Tendenz» fest, teilt die Medienstelle der Kantonspolizei Bern auf Anfrage mit. Zahlen gibt es jedoch nicht. Eine laufende Statistik oder eine Übersicht zu Fällen in Bezug auf die aktuelle Situation stehe nicht zur Verfügung. Die Anzahl der Straftaten werde in aller Regel nur jährlich im Rahmen der polizeilichen Kriminalstatistik publiziert.